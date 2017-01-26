Jan Olde Riekerink "Kazanmaya mecburuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar maçı öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş maçına kadar puan kayıplarına tahammüllerinin olmadığını ve puan kaybetmeleri halinde üst sıra ile puan farkının artacağına dikkati çekti ve şu açıklamaları yaptı:

"Evimizde oynayacağımız iki maç var. Arada Başakşehir ile kupa maçımız var. Sakatlıktan dönen arkadaşlar ve otomatikmak takım içindeki rekabet artıyor. Konya maçında yedek kulübesinde A2 takımdan 4 arkadaşımız vardı. Lukas hazır değildi. Garry yeni katılmıştı. Yavaş yavaş bu değişiyor, antrenman ve maç temposu farklı şeyler. Asıl hedefimiz maça hazırlamak olacak. Sakatlıkları olan bazı arkadaşlarla ilgili kafamızda şüphelerimiz var bunun kararını yarın vereceğiz."

LUKAS PODOLSKİ SATILIRSA YERİNE TRANSFER İSTERİM

"Beşiktaş maçı için biraz erken ama baktığınızda iki direk rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Bu avantaj tabi ki önce bu maçtan önce oynamamız gereken maçları kazanmamız gerikiyor. Kazanmaya mecburuz çünkü puan farkı açılır. Transferin sonuna doğru geliyor. Şu ana kadar Ahmet Çalık ve Garry transferi var. İkisi de doğru isimler ve memnunum. Bir transfer daha ancak Lukas Podolski satılırsa olacak. Ancak bana göre Lukas kalırsa ben memnun olurum. Alman MilliTakımı'nda ve kariyerinde yaptıkları ortada. Kalitesi tartışılmaz giderse onun yerini dolduracak bir oyuncu bulmak bu dönemde kolay değil. Gönlümüz kalmasından yana ama giderse biz de araştırmalarımız yönünde bir transfer daha yapabiliriz."

" PODOLSKİ TAKDİRİ HAK EDİYOR"

"Öncelikle elimizdeki kadroya çok güvendiğimi söylemek istiyorum. Çok iyi antrene edilecek bir takıma sahibiz. Bizi dinleyen çalışma hırsı olan ve kendini geliştiren bir takıma sahibiz. Karabük maçında da oyunumuzu geliştirdik. Sadece son paslarda biraz daha dikkatli ve isabetli olsak çok fazla şans bulabilirdik. Şu anda elimde bulunan takımdan çok çok fazla memnun olduğumu söyleyebilirim. Eğer bir transfer olursa memnun olurum ama olmasa da durumu idare edebilirim.

Bütün oyuncularım ile ilişkilerimiz iyi. Lukas ile de iyi. Lukas'ın ne düşündüğünü biliyorum. Aklı tamamen bizimle, transferi düşünmüyor. Tamamen takıma motive. Ayrıca transfer için sadece oyuncunun istemesi bile yeterli değil. Çok detayların tamamlanması gerekiyor. Lukas'ın bu dönemdeki tavrı çok doğru takdiri hakediyor.

Kampa giderken bütün takımla gitmek isterseniz. Ancak diğer taraftan bazı olaylar ve cezsalar sonucunda eksik gidebilirsiniz. Ben de kampta herkesin olmasını isterdim. Yasin ve Chedjou takımı bilen ve tanıyan oyunculaür. Aramıza katıldıktan sonra eksiklerini kapamaları kolay. "

"EREN'E ORTA YAPMALIYIZ"

"Eren çok kalite bir forvet, güvendiğimiz bir forvet. Sezona çok iyi başladı ama ufak tefek sakatlıkları oldu bu yüzden düşüş oldu. Taktiksel olarak Eren gibi oyuncu ile oynuyorsanız cezaalanına çok orta yapmak gerekiyor. Ama bizim oyuncular bire bir de iyi olan ve orta yapmayan oyuncular. Eren güvendiğim bir isim çok kaliteli bir forvet."



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-Jan Olde Riekerink, açıklamaları

(Haber:Kadir ÇETİNÇALI-Kamera:Serhan TÜRK/İSTANBUL )