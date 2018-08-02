Jakub Brabec, Çaykur Rizespor’da

Arzu ERBAŞ / RİZE () - Çaykur Rizespor, Belçika’nın KRC Genk takımında forma giyen Jakub Brabec’i transfer etti.

Yeşil mavili ekip, geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League takımlarından KRC Genk’te forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec ile anlaştı. 25 yaşındaki stoper Jakub Brabec, kiralık olarak 1 yıllığına kendisini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı.

Bu arada kamp çalışmalarını tamamlayıp Rize’ye dönen yeşil mavili ekip, hazırlık maçları yaparak sezon öncesi eksiklerini görmeye çalışıyor. Çaykur Rizespor lig hazırlıklarına 4 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu'nda Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

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