Jak Ali Harvey, Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye'nin ilk madalyası Jak Ali Harvey'den

Ercan ATA / BERLIN () - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre finalinde 10.01'lik dereceye imza atarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Jak Ali Harvey'den geldi. 29 yaşındaki milli atlet, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki 24'üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2016'dan sonra ay yıldızlı ekibe ikinci kez Avrupa madalyası getirmeyi başardı.

Yarı finalde en iyi dereceyi yapan Fransız Jimmy Vicaut'nun baldırındaki çekme yüzünden çıkamadığı finalde yedi atlet mücadele ederken, Jak Ali Harvey 10.01'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı. Britanya'dan Zharnes Hughes'ün 9.95 ile şampiyona rekorunu yenilediği finalde, Reece Prescod 9.96 koşarak ikinciliği elde etti. Jak Ali Harvey ise bu yılki en iyi ikinci derecesini koşarak Avrupa üçüncülüğünü yakaladı.

Yarıştaki bir diğer milli atlet Emre Zafer Barnes ise 10.29'luk dereceyle yarışı yedinci olarak tamamladı.

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