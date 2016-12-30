İZMİR Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) yönetimi, Göztepe'yi ziyaret etti. Ziyarette yeni stat ve stat projesi kapsamında yıkılacak Gürsel Aksel Tesisleri'ndeki Bülent Özkul Spor Salonu'nun yerine yeni salon yapılması fikri gündeme geldi.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İZVAK'a kulübün başta stat ve altyapı tesisi projeleriyle ilgili bilgi verdiklerini söyleyerek, "Bu arada İZVAK ile daha önce yapmış olduğumuz temaslarda yeni stat projesinde salonumuzu kaybedeceğimiz için bu konuda kendilerinden yardım istemiştik. Çünkü İZVAK tüm İzmir kulüpleri için şehri tarayıp bu tür alanları tespit etmeye çalışıyor. Bugün bize yakın olan alanları görüştük, bu konuda İZVAK ile kulübümüze ciddi bir salon kazandırmak için birlikte hareket edeceğiz" dedi.İzmir'de kulüplere yardımcı olacak bu tür bir kuruluşa çok ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Sepil, "İZVAK bu ihtiyacı karşılıyor. Hep söylüyorum şu an örneği; futbolda lideriz, ligimizdeki diğer bütün takımlar şehir takımları. Şehir takımları şehirdeki tüm kuruluşlar ile birlikte çok daha kolay birlik sağlayabiliyor. Uzun vadede İZVAK'ın da şehri birleştiren, güzel tesislere yardımcı olabilen bir kuruluş olacağına inanıyorum ve bu konuda kendilerine tam destek veriyoruz" diye konuştu.İZVAK Başkanı Ali Erten ise, "Biz İZVAK olarak bütün İzmir kulüplerinin emrindeyiz. Bizden herhangi bir destek istendiğinde derhal ve hızla çözüm olarak çalışmaya hazırız. Göztepe için bir salon projesi üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Hızla yol alacağız" dedi.

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