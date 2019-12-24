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İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı

İZMİR, () - İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantının ana başlıkları, "TFF Adnan Süvari Sezonu" ve "İzmir'de...

SPOR 24.12.2019, 13:00
İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı

İZMİR, () - İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantının ana başlıkları, "TFF Adnan Süvari Sezonu" ve "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" oldu.
Toplantıda İZVAK Başkanı Ali Erten'in 2019 Yılı Faaliyet Raporu sunumunun ardından, futbolda Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak anılması ve İZVAK tarafından hazırlanan, İzmir’in 10 yıllık Spor Master Planı'nın en önemli başlıklarından biri olan, "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" konusu masaya yatırıldı.
Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Başkanı Mehmet Sepil'in başkanlığını yaptığı toplantıda, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Buca FK Başkanı Cihan Aktaş, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval, TÜRFAD Başkanı Bahri Vreskala, İZVAK'ın danışma kurulu üyeleri ve gazete temsilcileri yer aldı.
ERTEN: SONUÇ VE HEDEF ODAKLI OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ
İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda sonuç ve hedef odaklı olarak birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik eden Erten, "İzmir'in bu sayede, Türkiye Futbol Federasyonu'nda lobi açısından etkin bir rol alacağını düşünüyorum. Ortalama 100 yaşına sahip kulüplerimiz, şehrimizin en önemli markaları ve aynı zamanda bizlere emanet edilmiş kent miraslarıdır. Onları korumak ve geliştirerek bizden sonraki nesillere taşıma sorumluluğumuz var. Stat inşaatları konusunda epeyce bir yol alındı" dedi.
Erten, "Destek ve emek veren tüm yöneticilerimize, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Birlikleri başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, değerli siyasi temsilcilerimize, Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm bakanlık yetkililerimize İzmir ve kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. 2020-2021 sezonunun, 'Adnan Süvari Sezonu' olarak isimlendirilmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuya tüm İzmir kulüpleri destek veriyor" diye konuştu. İzmir'in öne çıkan kimlikleri yanına mutlaka, "spor kenti" kimliğinin de eklenmesini hedeflediklerini belirten Erten, "İzmir'in, dünyada hızla gelişen spor ekonomisinden ve spor turizminden daha fazla pay alması ve bu konuda hedefe ulaşabilmesi için, sonuç ve hedef odaklı olarak hep birlikte çalışmalıyız. Bunun için önemli imkanlarımız ve fırsatlarımız var" ifadelerini kullandı.
SEPİL: YETER Kİ EL ELE VERELİM
İZVAK'ın son yıllarda İzmir adına önemli işler yaptığını, statlar konusunda da büyük işler başardıklarını söyleyen Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konuda bir iklim değişikliği yaşanıyor. Çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim ve İZVAK önderliğinde pozitif yönde düşünelim ve hareket edelim" diye konuştu.
İŞLER: İZMİR'DE SPOR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ŞARTLAR ÇOK UYGUN
Toplantıda Antalya örneği üzerinden, "İzmir'de Spor Turizmi ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" başlığıyla bir sunum yapan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Dünyada 1.4 milyar gezen turist var. Dünya turizminin yüzde 10'unu spor turizmi oluşturuyor. İzmir bu konuda çok öenmli avantajlara sahip. Ulaşım, çevre, kültür, tarih, spor kulüplerimiz ve spor kültürü en önemli avantajlarımız. İzmir'e 2018 yılında 1 milyon turist geldi. Bunu 5 yılda 5 milyona çıkartabiliriz. İzmir'i 5 yılda Türkiye'de spor turizminin merkezi yapabiliriz. Bunun için İZVAK'la çalışmalar yürütüyoruz. İzmir'in tesis konusunda eksikleri olabilir ancak iyi olan yönlerimizi öne çıkarıp, tanıtım ve pazarlamayla bunu aşabiliriz. Antalya'nın 25 yılda yaptıklarını iyi analiz ederek İzmir'i kısa sürede atağa kalkmasını sağlayabiliriz" yorumunu yaptı.

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