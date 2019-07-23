İZVAK'tan Soyer'e ziyaret

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette, kulüplerin ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Bu konuda kulüp yönetimlerinin de katılımları ile bir çalışma grubu oluşturulması ve aylık rutin toplantılarla sürecin takip edilmesi kararlaştırıldı. Ziyaret sırasında Başkan Soyer'e Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarıyla ilgili bilgiler verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Buluşmaları"nın bir ayağını da spora ayıracaklarını müjdeledi. Bu konferansta İzmirli tüm spor kulüplerinin yönetici ve taraftarlarının bir araya gelerek görüşlerini bildireceğini dile getiren Başkan Soyer, "İzmir'de el ele kol kola bir şeyler yapmayı başarmamız lazım. Büyük bir İzmir fotoğrafı ortaya koymamız gerekiyor. Birbirimizle bağ kurmadığımız sürece bu hikayeyi büyütemeyiz. Sürdürülebilir başarılarla bu hikayeyi büyütmeliyiz" dedi.

Ziyarette İZVAK Başkanı Ali Erten, İZVAK Başkan Vekili İrfan Erol, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Akgün, Fatih Tanfer, Ercan Korkmaz, Ayda Maç, Elif Sağlamer, Yılmaz Şahin, Sinan Bezircilioğlu, Berk Özbek ve Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu yer aldı.



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