İZVAK'tan İzmir'de yeni sayfa

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) yeni oluşturduğu danışma kurulu, ilk toplantısını geniş katılımla İzmir Ticaret Odası'nda yaptı. İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda İzmir'de artık yeni bir sayfa açıldığını, şehrin 10 yılda Türkiye'nin spor kenti ve futbol merkezi olabileceğini söyledi.

İZVAK'ın kurucu başkanı da olan Levent Ürkmez, 33 kişiden oluşan danışma kurulunun ilk toplantısında oy birliğiyle kurul başkanlığına getirildi. Toplantıda vakfın bugüne kadarki çalışmalarıyla ilgini danışma kuruluna bilgi veren Başkan Ali Erten, Spor Toto 1. Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza atan Altay ve Bölgesel Lig'e çıkan İzmirspor'u tebrik etti, 2. Lig'de Play-Off biletini alan Menemen Belediyespor ile 3. Lig'de Play-Off oynayacak Tire 1922'ye başarı diledi.

Tesisleşme ve spora katkılarından dolayı da Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, yardım ve destekleri nedeniyle İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetimine teşekkür eden Erten, İZVAK yönetimi olarak son 1.5 yıllık dönemde polemiklerin tarafı olmadan öncelikli konulara odaklandıklarını, sonuç ve hedef odaklı çalıştıklarını belirtti. Erten, yorucu bürokratik süreçleri kulüp yönetimleri, bakanlık yetkilileri, siyasi temsilcilerin destekleri ve tüm yönetenlerle işbirliği içerisinde aştıklarını vurguladı. Kulüplerin diğer tesis ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları ise kulüp yönetimleriyle birlikte ve onların istek ve talepleri doğrultusunda yürüttüklerini belirten Erten, "Ortalama 100 yaşına sahip kulüplerimiz şehrimizin en önemli markaları, bizlere emanet edilmiş kent miraslarıdır. Onları korumak ve geliştirerek bizden sonraki nesillere taşımak sorumluluğumuz var" dedi.

İzmir'de artık yeni bir sayfa açıldığını, oluşturulan danışma kurulunun değerli fikirleri ve eleştirilerine yol gösterici gözüyle baktıklarını da vurgulayan Ali Erten, "İzmir'de önemli bir değişim yaşanıyor. Son 2 yıl içerisinde takımlarımız 4 kez şampiyonluk yaşadı ve bir üst lige çıktılar. Uzun yıllardan sonra gelen bu sportif başarılar, şehrimizde giderek artan bir sinerji oluşturdu. Bu sürecin artarak devamlılığına hep birlikte daha fazla katkı vermeliyiz. Fikir, öneri ve geliştireceğimiz projelerle kulüplerimize destek olmalıyız. Bunun için en iyi zamandayız. Hep birlikte çalışarak İzmir'i en fazla 10 yıl içerisinde Türkiye'nin spor kenti ve futbol merkezi haline getirebiliriz. Bu son derece gerçekçi bir hedef ve bunun için her şeye sahibiz. Ayrıca bu konuda yolumuzu açan, örnek olan çok değerli spor adamlarımız, yatırımcılarımız, başkanlarımız var" diye konuştu.

Kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin büyük fedakarlıklar yaptıklarını dile getiren Başkan Ali Erten, "Bunun değerini biliyoruz. Danışma kurulumuzun çok değerli katılımları ile yeni bir sayfa açıyoruz. İstiyoruz ki şehrimizde bu işe gönül vermiş herkes işin içinde olsun. Bundan sonra sizlerin çok değerli fikirleri, önerileri, gerektiğinde eleştirileri en büyük yol göstericimiz olacak. Her türlü fikre açığız. Bu kurulda oluşacak fikirleri hayata geçirmek için, yönetim kurulumuz ve kulüp yönetimlerimizle birlikte, elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya gayret edeceğimizi bilmenizi isteriz" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Elmasoğlu ise yaptığı konuşmada, Ticaret Odası'nın bütün imkanları ile İZVAK'a ve kulüplere destek için elinden geleni yapacağını, kapılarının her zaman açık olacağını belirtti.

