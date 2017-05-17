İZVAK'tan Altay'a kutlama

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Altay'ın Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan 2'nci Lig'e yükselmesini kutlarken PTT 1'inci Lig'deki Göztepe ve Altınordu'ya da başarı diledi.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Büyük Altayımızın şampiyonluğunu canı gönülden kutluyoruz. Pazar günü kalbimiz onlarla birlikte Antalya'da attı. Tüm İzmir için çok önemli bir iş başardılar. Böyle bir başarıya şehir olarak çok ihtiyacımız vardı. Büyük Altayımıza 2'nci Lig'de de başarılar diliyoruz. Şampiyonluğun; başkanı, yöneticisi, futbolcusu ve taraftarları ile tüm Altay camiasına ve İzmirimize hayırlı olmasını diliyoruz. Şehrimizde Altay ile yakalanan bu güzel havanın, PTT 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ve Altınordu'nun başarıları ile devam edeceğini ümit ediyoruz.

İki İzmir takımının birden Play Off'a kalması uzun yıllardan sonra bütün İzmir için büyük bir heyecan olacak. Bunun için takımlarımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.