İztuzu Plajı'nda 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları' heyecanı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları' İztuzu Plajı'nda yapıldı. Genel klasman erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda ise Nilay Erkol birinci oldu.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği'nce Ortaca'da düzenlenen '3'üncü Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları'nda kıyasıya mücadele oldu. 'Caretta carettalarla yüzüyorum' temasıyla düzenlenen yarışmalara, çeşitli kategorilerde 14 ülkeden 528 sporcu katıldı. Yarışların ilk ayağında gençlerde 34 erkek, 17 kadın; genel klasmanda ise 217 kadın, 328 erkek mücadele etti. Genel klamanda 13 yabancı uyruklu ile 8 engelli sporcu da yarıştı. Sporcular, 70 tekneyle Dalyan Kanalı'ndan İztuzu Plajı'na taşındı. 3 bin 500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışta, yaşları 13 ile 88 arasında değişen katılımcılar, mücadele ederken, müsabakalarda 30 hakem görev yaptı. Yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 5 tur teknesi hazır bekletildi. Plajda 36 jandarma, denizde de 10 deniz polisi ve dalgıç tedbir aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de görevli olarak bekletildi. Yarışlarda, genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu. Genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda ise Busenur Türkoğlu (19) birinciliği elde etti. Masterlar kategorisinde erkeklerde Tolga Öçal (39), kadınlarda İmran Uyar (30), engelli erkeklerde Kaan Çavuşer (17), kadınlarda ise Çilem Çelik (50) yarışlarda birinciliği elde eden diğer isimler oldu.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sezgin Yiğit, organizasyonun amacına ulaştığına vurgu yaparak, her yıl daha da kaliteli hale geldiğini kaydetti. Yiğit, "Federasyondan birçok yetkili burada ve gözlem yapıyor. Yarışların sonunda sınavı geçersek önümüzdeki yıl, daha fazla yabancı sporcunun katılımıyla daha büyük organizasyonlar yapabileceğiz" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Başkanı Koray Özcan da proje ortaklığı yaptıkları yarışlarla ilgili "Hem Dalyan'da hem diğer ilçelerde turizmin 12 aya yayılma etkinliklerini çok önemsiyoruz. Etkinlik her yıl bir önceki seneye göre sayı ve katılımın artmasıyla gerçekleşiyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Etkinlik tek başına hiçbir şey ifade etmiyor çünkü mutlaka katılımın olması lazım. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle, turizm sezon gittikçe erkene doğru çekiliyor. İnşallah Rock Festivali ve her yıl düzenlediğimiz Kefal Festivali'yle bunu daha da artırmayı düşünüyoruz. Dalyan'dan etkinlik geliyor. Biz bu etkinliklere destek veriyoruz ve daha da yaymayı düşünüyoruz. Biz gençliğin enerjisini geçmişin tecrübesiyle birleştirip bunu daha ileriye çıtayı yükselterek taşımak istiyoruz. Çok büyük bir iş ve güç birliği içerisindeyiz" diye konuştu.

Yarışa İzmir'den katılan ve genç erkekler kategorisinde birinci olan Furkan Hüseyin Yüksel, "Yarış çok güzeldi. Su sıcaklığı mükemmeldi. Akıntı ve dalga yoktu. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Harika bir yarıştı" dedi.

Yarışların ardından düzenlenen tören ile protokol tarafından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

FOTOGRAFLI