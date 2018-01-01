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İZTİK'in tesis davası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - İZMİR Tenis İhtisas Kulübü (İZTİK) Başkanı Harun Yenice, Çiğli'deki tesislerin intifa hakkını uzatmak için İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) ile yeni bir protokol yapmak istediklerini...

İZTİK'in tesis davası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - İZMİR Tenis İhtisas Kulübü (İZTİK) Başkanı Harun Yenice, Çiğli'deki tesislerin intifa hakkını uzatmak için İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) ile yeni bir protokol yapmak istediklerini söyledi. 1990'da yapılan protokolle 29 yıllığına tesislerin kullanım hakkını aldıklarını ve 2019'da bu sürenin dolacağını dile getiren Başkan Yenice, "2012'de tesisteki bazı bölümlerin üçüncü şahıslara kiralandığı yönünde yapılan şikayetler sonrası protokol kurallarına aykırı hareket etmemiz gerekçe gösterilerek GSİM bizden tesisi geri istedi. Mahkeme kararıyla böyle bir durumun olmadığını beyan ettik. Davalık olduğumuz GSİM ile uzlaşarak protokolü uzatmak istiyoruz" dedi.
İZTİK olarak başarılı işlere imza attıklarını ve çok büyük gelişmeler gösterdiklerini ifade eden Harun Yenice, "Kulüp olarak Türkiye'de ilk 4'te, İzmir'de 1. sıradayız. Durum böyleyken tesislerimizi bırakmak istemiyoruz. 20 dönümlük arazide 6 açık toprak, 3 kapalı sert zemin kort, açık yüzme havuzu, fitness salonu, soyunma odaları ve kafeterya ile hizmet veriyoruz.  Biz de girdiğimiz bu yolu tamamlamak, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Milli oyuncu ve antrenörlerimiz, 160 lisanslı tenisçimiz var. Türkiye Tenis Federasyonu ile iyi ilişkiler içindeyiz, turnuvalar düzenliyoruz. Bu güzelliği bozmak istemiyoruz. Herkes İZTİK dağılmamalı, terk edilmemeli görüşünde birleşmeli. İl Müdürlüğü arkamızda durup bizi desteklemeli. Burayı cennet haline getirdik" diye konuştu.
 

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