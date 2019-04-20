İznik Ultra Maratonu'nda heyecan sürüyor

Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu 160 km startı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın işaret fişeği ile başladı. Binlerce sporcu iki gün boyunca İznik'in 2 bin 500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koşacak.

İznik Belediyesi'nin yerelde desteğiyle Türkiye'nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı "İznik Ultra Maratonu 160K parkuru start aldı.30 saat sürmesi planlanan 160 km'lik parkurda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur atacak. 8'inci kez düzenlenen yarışlara 26 ülkeden 1000'in üzerinde sporcu katılıyor. Sporcular, 160, 90, 55,35 ve 20 km'lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5km'lik İznik Tarihi Kent Koşusu ile sona erecek. lk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000'in üzerinde yarışmacı katılıyor.

İZNİK'TE BAŞLADI

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın işaret fişeği ile başlayan İznik Ultra 160K, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 55 kilometrelik Narlıca Dağ Maratonu, 35 kilometrelik Göllüce patika koşusu,20 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam etti. Yarın 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve 4-12 yaş arası çocuk koşusu yapılacak. Ardından gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek. İznik Ultra parkurları %85 toprak yollarda koşulacak. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatacak.

ORHANGAZİ STARTI DA VERİLDİ

İznik - Orhangazi Ultra Maraton yarışlarının Orhangazi'den başlayıp İznik'te tamamlanacak olan 90 kilometrelik etabının startı da verildi. 140 kilometrelik uzun etabın startının İznik'ten verildiği yarışların Orhangazi etabında yerliler ve yabancılar olmak üzere toplam 100 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi İznik Gölü sahilinde başlayan yarışlarda tabancayı patlatarak yarışların startını verdi. Göl yolu üzerinden başlayıp, İznik gölü sahilinden, Gölyaka'ya oradan da yol güzergahı ve özel etapla İznik'e uzanacak.

Ayrıca yarışlarda bu yıl ilk kez İznik Ultra 160K parkurunda 4 kişilik takımlardan oluşan bayrak yarışı da gerçekleşiyor. Tüm yarışların ödül töreni yarın saat 12.00 da İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek.

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