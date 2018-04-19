İznik Ultra başlıyor

17 ülkeden bine yakın sporcu doğayla buluşacak

BURSA,()

Türkiye'nin en büyük ultra maraton etkinliği ve koşu festivali olan İznik Ultra, 21-22 Nisan'da, 17 ülkeden bine yakın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek.

İznik Ultra'da; 140 km, 90 km, 50 km, 30 km, 15 km ve 5 km'lik parkurlarının yanı sıra 4-12 yaş arası çocuklar için Çocuk Koşusu yer alacak. 20-22 Nisan arasında İznik ve Orhangazi'ye 3 bini aşkın kişinin gelmesi bekleniyor.

140 km'lik parkur 25 saat içinde İznik Gölü'nü tam tur dönmeyi gerektirirken, sporcular 3 bin 840 metre tırmanıp daha sonra aşağı iniyor. 90 km'lik Orhangazi Ultra parkuru ise Orhangazi merkezden başlayarak İznik Gölü'nün güneyindeki tepelerden İznik merkeze ulaşıyor.