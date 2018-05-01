İzmirspor ile Torbalıspor Play-Out oynayacak

İZMİR, ()

İzmirspor ve Torbalıspor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de yer almak için pazar günü Play-Out oynayacak.

Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Son iki sezondur İzmir Süper Amatör Lig'de yer alan kentin en köklü kulüplerinden İzmirspor, Aliağaspor'la oynadığı Play-Off maçını kaybedip lige dönmek için şansını Play-Out mücadelesine bırakmıştı. Torbalıspor ise Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta sezonu lider Ödemişspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği Play-Out'a kaldı. Play-Out mücadelesinin diğer maçında Bayındırspor ile Yeşilova karşılaşacak.