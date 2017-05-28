İzmirspor'da Mustafa Gürkan dönemi

İZMİRSPOR'un olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Mustafa Gürkan, lacivert-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.Kulüp binasının altındaki Mavi Düğün Salonu'nda saat 12.00'de başlayıp, 19.00'da sona eren 3 adaylı kongrede 411 üye oy kullandı. Yahılan oy salımında 205 oy alan Mustafa Gürkan, 142 oy alan Emin İşletir ve 54 oy alan Tuncay Kaynar'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. 10 oy geçersiz sayıldı. Kongrede İzmirspor'un borcunun 3.5 milyon TL olduğu açıklandı. İzmirsporlu kongre üyeleri ve taraftarlar seçimi Mustafa Gürkan'ın kazanmasının ardından büyük sevinç yaşayarak, "İzmirspor bizimdir, bizim kalacak" şeklinde tezahürat yaptı.Başkan Mustafa Gürkan'ı ilk kutlayan eski başkanlardan Cemal Dönmez ile diğer başkan adayı Tuncay Kaynar oldu. Şampiyonluk sözü veren Başkan Gürkan, "İlk işimiz bizi Bölgesel Amatör Lig'e çıkaracak bir takım kurmak olacak. Şampiyon olamazsak yönetim olarak istifa edeceğiz" dedi.Mustafa Gürkan başkanlığındaki İzmirspor'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:"Parhan Ceritoğlu, Osman Gökçe, Tansel Meriç, Mustafa Apak, Ali Koyuncuoğlu, Can Eren Işık, Fırat İlçi, Güven Uztuğ, Emin Uztuğ, Ulaş Fırat Koyuncu."İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü İzmirspor'un Süper Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen sahipsiz kalmaması dikkatlerden kaçmadı.

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