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İzmirspor BAL'da

İZMİR, () Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Torbalıspor'u 1-0 mağlup eden İzmirspor, 2 yıl aradan sonra lige döndü.  İzmir Süper Amatör Lig'den BAL'a yükselme fırsatını Play-Off'ta ıskayalan İzmirspor, Bölgesel...

İzmirspor BAL'da

İZMİR, ()

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Torbalıspor'u 1-0 mağlup eden İzmirspor, 2 yıl aradan sonra lige döndü. 
İzmir Süper Amatör Lig'den BAL'a yükselme fırsatını Play-Off'ta ıskayalan İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'u Ödemişspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Torbalıspor'la Atatürk Stadı'ndaki baraj maçında karşılaştı. Mücadeleyi 39'uncu dakikada Kubilay'ın serbest vuruştan attığı golle kazanan lacivert-beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. İzmir'in ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan İzmirspor, 2009-10 sezonunda profesyonel liglere veda etmiş, 6 sezonluk Bölgesel Amatör Lig macerasının ardından 2 yıl önce tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'e gerilemişti.

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