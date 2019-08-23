İzmirli yüzücü Japonya'yı fethetti

Yüzmede Dünya'nın en zor deniz geçişleri olarak kabul edilen Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) parkurunu tamamlama hedefiyle daha önce Cebelitarık Boğazı, İngiliz Kanalı ve Catalina Boğazı'nı geçmeyi başaran İzmirli sporcu Emre Erdoğan, Japonya'daki Tsugaru Kanalı etabını da fethederek yine bir ilki gerçekleştirdi. Yüzme sporuna sutopuyla başlayıp açıkdeniz yüzücüsü olan 33 yaşındaki Karşıyakalı sporcu, Japonya'da etap ortasında ve sonunda yaşadığı köpekbalığı tehlikesi ve zorlu hava şartlarına rağmen 31 kilometrelik parkuru 7 saat 38 dakikada tamamladı.Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen Oceans Seven'da 2015'te Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı, 2016'da İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ndeki İngiliz Kanalı'nı, 2017'de ise ABD'de Pasifik Okyanusu'nda yer alan Catalina Boğazı'nı geçmeyi başaran Emre Erdoğan'a Japonya'daki Tsugaru Kanalı geçişinde beraberinde yol alan teknede babası Nejat Erdoğan ve eşi Gizem Erdoğan'ın yanı sıra yüzme hakemi de eşlik etti. Parkur ortasında karşılaştığı köpekbalığı elektro manyetik kovucu tarafından uzaklaştırılan, hava şartlarının bozmasıyla oldukça zorlanan sporcu, buna rağmen etabı tamamladı.Şimdiye kadar yalnız 33 kişinin yüzebildiği zorlu geçişi bitiren ilk Türk olup tekneye döndükten sonra teknenin etrafında 3 metrelik köpek balığı gören sporcu, etabı tamamlamanın sevincini eşi ve babasıyla paylaştı. Teknede ay-yıldızlı bayrağımızı açarak, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyen sporcu, kendi rekorunu egale ederek Cebelitarık, Manş, Catalina ve Tsugaru'yu geçen ilk Türk olmayı başardı. Yeni hedeflerini Havai'deki Molokai Boğazı ve Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı olarak belirleyen İzmirli yüzücü, daha önce 15 kişinin tamamladığı Oceans Seven'ı bitirmeye çalışacak. İzmirli sporcu Bengisu Avcı da geçen yıl İngiliz Kanalı'nı yüzerek bu başarıya ulaşan ikinci Türk kadını olmuştu.