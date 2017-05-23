İzmirli merhum gazeteci Süleyman Alasya unutulmadı

İZMİR'de 3 yıl önce ani bir şekilde hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Alasya, çocukluğunun geçtiği Alsancak'ın Kahramanlar Mahallesi'ndeki isminin verildiği parkta sevenleri tarafından anıldı.Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) organize ettiği anma gününe Alasya'nın eşi Aysun Alasya ve oğlu Arda Alasya'nın yanı sıra Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, Niyazi Konuşmaz, Melih Tunç Tandoğan, ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, Altaylı eski yöneticiler ve Süleyman Alasya'nın meslektaşları katıldı. Sevenleri, Alasya'nın gazetecilik yaşamı ve sosyal hayatında örnek bir insan olduğunu anlatarak kendisiyle yaşadıkları anıları paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Süleyman Alasya hayrına lokma da döküldü.İzmir'de doğan Süleyman Alasya, mesleğe 1983 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladı. 2001 yılına kadar Hürriyet Gazetesi'nde spor muhabiri ve köşe yazarı olarak görev yapan Alasya, daha sonra Yeni Asır, Haber Ekspres ve Yenigün gazetelerinde görev aldı. SKY TV ve Kanal 35'te futbol programları yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan Alasya, son olarak 9 Eylül Gazetesi'nde spor köşe yazarlığı yapıyordu. Alasya, ayrıca Kanal 35 televizyonunda da 'Futbol Yorum' programını hazırlayıp sunuyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Alasya, 23 Mayıs 2014'te geçirdiği ani kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etti.

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