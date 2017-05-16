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İzmir TSYD'ye Pekdaş'tan spor müzesine destek

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, İzmir'e bir spor müzesi kazandırılması amacıyla kentin konuya ilişkin paydaşları harekete geçirmek üzere kolları sıvadı. Bu kapsamda Şube Başkanı Bahri Okumuş, Genel Merkez...

İzmir TSYD'ye Pekdaş'tan spor müzesine destek
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi yönetimi, İzmir'e bir spor müzesi kazandırılması amacıyla kentin konuya ilişkin paydaşları harekete geçirmek üzere kolları sıvadı.
Bu kapsamda Şube Başkanı Bahri Okumuş, Genel Merkez Asbaşkanı Nuri İmre, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Attila ve Mutlu Duman, önceki dönem Genel Merkez Yöneticisi Yılmaz Coşkun ve Akreditasyon Sorumlusu Nuran Gani'den oluşan heyet Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yılmaz Coşkun, Türkiye'de futbolun oynandığı ilk kent olan ve çok önemli spor figürlerine sahip İzmir'de halen bir spor müzesinin bulunmadığını, bu eksikliğin giderilmesine TSYD'nin öncülük edebileceğini belirtti. Başkan Okumuş da İzmir'e yakışır bir müzenin kurulmasının, ilgili kurumların güçlü işbirliği ile sağlanabileceğine, bunun için öncelikle bir yer tahsisine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise spor müzesi fikrini heyecan verici bulduğunu belirterek, hazırlanacak projeye içtenlikle destek vereceklerini dile getirdi.

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