Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

İzmir SYD'nin haber ödülü Mustafa Köprülü'ye

İZMİR, ()- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 2'nci Spor Gazeteciliği Yarışması'nda 'dan Mustafa Köprülü, haber dalında birinciliği elde etti. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ile Yönetim...

İzmir SYD'nin haber ödülü Mustafa Köprülü'ye

İZMİR, ()- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 2'nci Spor Gazeteciliği Yarışması'nda 'dan Mustafa Köprülü, haber dalında birinciliği elde etti.
TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Attila, Sedat Yılmaz, Gökhan Özyurtlu, Mutlu Duman ve Gökay Akın'dan oluşan jüri, 5 kategoride yarışmaya katılan 46 eser arasından 8'ini ödüllendirdi. Buna göre; spor haberi dalında "Bornoz ayrılığı" başlıklı haberiyle Doğan Haber Ajansı'ndan () Mustafa Köprülü, spor fotoğrafı dalında Yeni Asır'da yayımlanan "Minderde müthiş heyecan" başlıklı haberin fotoğrafıyla Mehmet Demirpolat birinci oldu.
Röportajda "!Pazarcı ailenin şampiyon kızı" başlıklı eseriyle Egeli Sabah'tan Serhan Çifdalöz, köşe yazısında "Şimdi uzaklardasın" başlıklı yazısıyla Yeni Asır'dan Halil Fincan ve sayfa düzeni alanında "Şov başlıyor" başlıklı manşetin yer aldığı sayfanın tasarımıyla Dokuz Eylül Gazetesi'nden Selim Sanverir birinciliği elde etti. "Daha son düdüğü çalmadım" başlıklı haberiyle Dokuz Eylül Gazetesi'nden Mutlu Yılmaz, "Arda Turan ve Aziz Sancar" başlıklı köşe yazısıyla Ege Telgraf'tan Işıl Öztürk Bulut ve KSK'nin CANavarı başlıklı manşetin yer aldığı sayfanın tasarımıyla Egeli Sabah'tan Gizem Yılmazer, jüri özel ödülüne layık görüldü. 2016 yılında yitirdiğimiz TSYD üyesi merhum spor gazetecileri Ergun Ulcay, Selamettin Bayındır, Gündoğan Kaplan ve Önder Sümer adına ithaf edilen ödüller, şubat ayında düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55