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İzmir Rota Koleji'nin rakipleri belli oldu

İZMİR, ()- ERKEKLER Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL) 5'inci Grup'ta normal sezonu 2. sırada tamamlayarak play off oynamaya hak kazanan Rota Koleji'nin Eleme Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. Rota Koleji, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşen...

İzmir Rota Koleji'nin rakipleri belli oldu

İZMİR, ()- ERKEKLER Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL) 5'inci Grup'ta normal sezonu 2. sırada tamamlayarak play off oynamaya hak kazanan Rota Koleji'nin Eleme Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
Rota Koleji, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde Ankara DSİ Gelişim, Edirne Belediye Edirnespor, Haliliye Belediyesi, Yüksek Çıta Koleji ve İTÜ ile A Grubu'nda eşleşti. Rota Koleji ilk maçını bu hafta sonu Ankara DSİ Gelişim ile deplasmanda oynayacak. Turuncu beyazlı ekip sırasıyla Haliliye Belediye, deplasmanda Edirne Belediye Edirnespor, Yüksek Çıta Koleji ve deplasmanda İTÜ'yle karşılaşıp ilk yarıyı tamamlayacak.
Basketbol Şube Müdürü İlker Duru, bu yıl kurulmalarına rağmen üstün performans sergileyerek grup aşamasından başarıyla çıktıklarını belirterek, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen yıllardır bu liglerde mücadele ediyormuş gibi başarılı sonuçlara imza attık. Umarım Eleme Grubu'nda bu başarıyı sürdürürüz" dedi.

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