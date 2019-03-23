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İzmir kulüplerinden ortak bildiri

İZMİR, () -  İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile İzmir kulüpleri, 25 Mart Pazartesi günü bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlayacak. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İZVAK üyesi 9 İzmir kulübü ortak bir toplantı ile belediye...

İzmir kulüplerinden ortak bildiri

İZMİR, () - 
İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile İzmir kulüpleri, 25 Mart Pazartesi günü bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınlayacak. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İZVAK üyesi 9 İzmir kulübü ortak bir toplantı ile belediye başkan adaylarına önümüzdeki 5 yıllık süreçte sportif alanda uygulanacak planlar hakkında bir temenni bildirgesi yayınlayacak. Altay, Altınordu, Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediyespor, Karşıyaka, Bergama Belediyespor, Tire 1922 ve İzmirspor ortak imzasıyla yayınlanacak bildirgede, yerel yönetimler başta olmak üzere yıllardır kent dinamiklerinin yeterince desteklemediği kulüplerin beklentileri, kalıcı ve adil bölüştürülecek ekonomik kaynakların yaratılması ile tesisleşme konusunda gerekli olan destekler dile getirilecek.

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