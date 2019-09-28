İzmir Körfezi'nde festival coşkusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) iş birliğiyle düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlara 47 tekne, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve hareketli salma sınıfında (centreboard) 160 sporcu katıldı.

İzmir Körfezi Festivali kapsamındaki yarışlar, Gündoğdu’da kurulan Hilltown Seyir Terası, Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arası, Göztepe Vapur İskelesi, Konak Pier ve Konak Vapur İskelesi’ne kadar olan bölge ile Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne uzanan sahil boyunca izlendi. İzmirliler, #İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez’in renkli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak festival etkinliğini duyurdu.

ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLACAK

İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın galibi iki günlük zorlu mücadelenin ardından yarın belli olacak. Şampiyonlar kupasını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas’ın ellerinden alacak. Festival aynı akşam düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak.

'BU HİKAYEYİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kent için çok güzel bir gün yaşandığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yarışlara katıldı. Kadınların spor yapmaya özenmesini ve daha çok kadının yelken yapmasını özendirmek ve konuya dikkat çekmek için kadın yarışçılarla yarışmayı tercih ettiğini belirten Soyer, "Körfez bugün o hep arzuladığımız görüntülere sahne olacak. Sadece 3-4 gün değil, Körfez’in her gün böyle yelkenlilerle dopdolu olmasını istiyoruz. Bu festivalin amacımıza büyük katkı sağlayacağına ve hedefimize birkaç yıl içinde tam anlamıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle olursa kentin ekonomik anlamda gelişeceğini de düşünüyorum. Seneye bu festivali uluslararası hale getiriyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hikayeyi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Yelken sporunun sadece sahilde yaşayanların yapacağı bir spor olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen Tunç Soyer, "Arka sokaklardaki çocukların da denizle buluşmasını sağlamak zorundayız. Hepimize iş düşüyor. Biz o çocukları denizle, yelkenle ne kadar çok buluşturabilirsek kentin refahını da o kadar büyüteceğiz. Buna sadece bir festival olarak bakmıyoruz" diye konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise "Sayın Başkanımız ve Yelken Federasyonu’yla aynı hayalleri paylaşıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren sürprizlerle karşınızda olacağız. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarış benim için çok önemli çünkü gelecekte görmek istediğimiz İzmir’i birkaç günlüğüne de olsa yaşıyoruz. Yelkenleri, denizde spor yapanları, kanoları, çocukları görüyoruz. Hayalim benim çocuklarımın ve diğer çocukların Avrupa’da olduğu gibi Körfez’le iç içe yaşamaları. Ümit ediyorum ki bu yarışlar daha sık olur. Bunun için şehir içinde yelkenliler için bağlama noktalarının artırılması gerekiyor. O zaman yabancı tekneleri de buraya davet edip İzmir ve çevresini tanıtmak için elimize fırsat geçecektir" ifadelerini kullandı.



