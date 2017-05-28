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İzmir Konak Belediyespor kadınlar futbolda şampiyon

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde play off Grubu'nda 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor, takipçisi Beşiktaş'ın evinde Ataşehir Belediyespor'a tek golle mağlup olmasıyla ligin bitmesine 1 hafta kala 5'inci defa mutlu sona...

İzmir Konak Belediyespor kadınlar futbolda şampiyon
KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde play off Grubu'nda 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor, takipçisi Beşiktaş'ın evinde Ataşehir Belediyespor'a tek golle mağlup olmasıyla ligin bitmesine 1 hafta kala 5'inci defa mutlu sona ulaştı.
Büyük bir heyecanla Beşiktaş-Ataşehir müsabakasını takip eden konaklı kızlar siyah beyazlıların yenilmesiyle büyük bir coşku yaşadı. Konak, grupta oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. 
Teknik Direktör Ali Alanç, hak ettikleri şampiyonluğu bir kez daha kucaklamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Toplamda 5 kez ligi zirvede bitiren takımın yeni sezonda göğsüne tek yıldız takacağını hatırlatan Alanç, "Şampiyonluğumuz İzmir'e hayırlı olsun. Kadınlarda göğsümüze yıldız takan ilk ekip biz olacağız" dedi. Alanç geçen sezon Trabzon'da kendilerine şampiyonluk kupasının verilmediğini hatırlatarak, "Umuyorum son hafta kupamızı Trabzon'da alırız. Futbol Federasyonu'nun bu konuda taviz vermesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Konak Belediyespor, 2017-2018 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.  

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