İzmir Konak Belediyespor deplasmanda Beşiktaş karşısında

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi play off Grubu'nda 5 maçta 34 puanla liderlik koltuğunda yer alan Konak Belediyespor, yarın şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.İstanbul'da Fulya Tesisleri'nde Ayaç Geçgel'in yöneteciği müsabakanın başlama düdüğü, saat 15.00'te çalacak. Teknik direktör Ali Alanç, 33 puanlı Beşiktaş'ı yenip şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini söyledi. Galibiyet halinde rakipleriyle puan farkının 4'e yükseleceğini hatırlatan Ali Alanç, "Kazanırsak son 2 haftaya çok rahat gireceğiz. Kazanamazsak bile kaybetmememiz gerek bir maça çıkacağız" dedi.Konak Belediyespor, bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken, 1 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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