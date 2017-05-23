İzmir Konak Belediyespor'da şampiyonluk umuduyla sahada

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'nda 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Konak Belediyespor, yarın 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u konuk edecek.

Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da oynanacak karşılaşma saat 11.00'de başlayacak. Mavi beyazlıların ligde alınacak sonuçlara göre şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Konaklı kızlar Döşemealtı Belediyespor'u yener, takipçisi Beşiktaş da Trabzon İdmanocağı deplasmanında kayıp yaşarsa, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Teknik direktör Ali Alanç, üst üste beşinci kez mutlu sona ulaşan tarafın kendileri olacağını belirterek, "Umuyorum evimizde tur atarız. Tek yıldızı göğsümüze takıp bir ilk gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.