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İzmir'in tek kız güreş kulübü alkışlarla şampiyon

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () ATA sporu güreşin yalnız erkek sporu olmadığını kanıtlamak, "Kızlar güreş yapamaz" düşüncesini yıkıp ülkemizde olimpiyata aday yeni güreşçiler yetiştirmek için kurulan İzmir İdman Yurdu, kısa sürede...

İzmir'in tek kız güreş kulübü alkışlarla şampiyon

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

ATA sporu güreşin yalnız erkek sporu olmadığını kanıtlamak, "Kızlar güreş yapamaz" düşüncesini yıkıp ülkemizde olimpiyata aday yeni güreşçiler yetiştirmek için kurulan İzmir İdman Yurdu, kısa sürede imkansızlıklar içinde önemli başarılar kazandı.
Kasım 2016'da Antrenör Ahmet Can Özgöbek yönetiminde 43 sporcuyla çalışmalara başlayan, idman yapacak salon bulmakta bile sıkıntı çeken kulüp, önyargılar ve engellerle 8 sporcuya düşmesine rağmen yılmadı.
Kurulduğu ilk yıl içinde Mayıs 2017'deki Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 11-13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu çıkaran kulüp, 2 yıldır çeşitli yaş kategorilerinde madalyalara ambargo koydu. Turnuvalar için sabaha karşı yola çıktıklarını, sporcuların ailelerinin desteğiyle maçlara çıkabildiğini söyleyen Ahmet Can Özgebek, "Bazı sporcular maçlara bile gelemiyor. Birçok sıkıntıya rağmen tabuları yıktık. Destek ve teşvik olmadan İzmir'de kız güreşini canlandırıyoruz. Sporcu sayımızı artırmak ve kızlarımıza destek bulmak için çalışıyoruz" dedi.

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