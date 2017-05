İzmir'in en az 1 takımı play off'ta

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde bitime 1 hafta kala Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig'e çıkarken İzmir'in en az 1 takımı, Süper Lig'e çıkabilmek için play off oynamayı garantiledi.

Samsunspor'u evinde 4-1 yenip 52 puanla 5'inci sıraya yükselen Göztepe ilk 6 yolunda büyük avantaj yakaladı. Ümraniyespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek 7'nci basamağa tırmanan 50 puanlı Altınordu da umutlarını son haftaya taşırken 2 takımın birden play off oynama ihtimali de ortaya çıktı. Düğümün çözüleceği 34'üncü haftada hiçbir iddiası kalmayan Denizlispor'a konuk olacak olan Göztepe 1 puan dahi alsa diğer takımların durumuna bakmaksızın adını play off'a yazdıracak. Göztepe, Denizli'de kaybederse Altınordu'nun İzmir'de Eskişehirspor'a, ya da Boluspor'un sahasında Manisaspor'a takılmasını bekleyecek.

Altınordu'nun play off vizesi alması için sadece kazanması yeterli olmayacak. Son haftalarda çıkışa geçen Altınordu, Eskişehirspor'u yense bile, Göztepe ya da Boluspor'un alacağı sonuçları bekleyecek. Kırmızı lacivertlilerin normal sezonu ilk 6 takım arasında bitirmesi için Göztepe'nin Denizlispor'a yenilmesi veya Boluspor'un kendi sahasında Manisaspor'la en az berabere kalması gerekecek.

Göztepe ve Altınordu'nun aynı anda play off'ta boy göstermesi ise Boluspor-Manisaspor maçında çıkacak sonuca bağlı bulunuyor. Boluspor'un kazanamaması durumunda ilk 6'ya kalmak için Göztepe'ye beraberlik, Altınordu'ya da 3 puan yetecek. Ancak sonuçlar ne olursa olsun, bir İzmir takımı 2012-2013 sezonundan sonra kesin olarak Süper Lig'e yükselebilmek adına sahaya çıkacak.

VURAL: "BU ŞEHRE YAKIŞIR"

Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, kendileri play off'a yükselirken Altınordu'yu da yanlarında görmek istediklerini söyledi. Kırmızı lacivertlilerin de ilk 6 şansının bulunduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İki İzmir takımı, yıllar sonra play off oynama fırsatı yakalayabilir. Elbette Süper Lig'e çıkan takım biz olmak istiyoruz. Ancak İzmir'in böyle heyecanlara ihtiyacı var. Altınordu'ya Eskişehirspor karşısında başarılar dilerim" dedi.

EROĞLU: "FİNALDE OYNAYALIM"

Altınordu teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise play off'a kalmaları durumunda Göztepe ile final oynamak istediklerini söyledi. İki takımın da play off'a büyük heyecan katacağını belirten Hüseyin Eroğlu, "İzmir futbolu adına ilk 6'da yer almamız çok önemli. Umuyorum bu isteğimiz gerçekleşir ve Göztepe ile final oynarız. Ancak iki takımdan birinin bile play off'u garantilemesi mutluluk verici" yorumunu yaptı.

SON KAHRAMAN BUCASPOR

Türkiye 1'inci Ligi'nde İzmir'e son play off heyecanını Bucaspor yaşattı. 2009-2010'da direkt Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren sarı lacivertli takım, 2012-2013'te ise baraj maçı oynadı. O dönem normal sezonu 5'inci sırada tamamlayan Bucaspor, Konyaspor'la eşleşti. İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup edip avantaj yakalayan Bucaspor, sahasında 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaçırdı. Aynı sezon Manisaspor'da play off oynamış, Adana Demirspor'u eleyen Manisaspor, finalde Konyaspor'a 2-0 kaybedip Süper Lig'in kapısından dönmüştü.

PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P

1.Evkur Yeni Malatyaspor 33 18 7 8 47 36 11 61

2.Sivasspor 33 16 11 6 47 27 20 59

3.Eskişehir 33 16 11 6 62 41 21 56

4.Giresunspor 33 15 8 10 39 32 7 53

5.Göztepe 33 15 7 11 54 50 4 52

6.Boluspor 33 15 6 12 52 53 -1 51

7.Altınordu 33 13 11 9 42 37 5 50