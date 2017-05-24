İzmir Gelişim Koleji'nden şok karar

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 12 yıldır aralıksız mücadele eden İzmir temsilcisi Gelişim Koleji'nin haklarını İstanbul Bahçeşehir Okulları'na devredeceği öğrenildi.

Protokolün imzalanmasının ardından bundan böyle Bahçeşehir, Gelişim'in yerine lige katılacak. Yıllardır düşük bütçelerle ligde mücadele ederek kalıcı olan Gelişim, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları genç milli takımlara armağan etmişti. TBL'de sezon sonunda Antrenör Arda Vekiloğlu'yla yollarını ayıran Gelişim Koleji'nden son olarak Berkay Kansu ve Alihan Deniz Genç, U20 Ümit Erkek Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.