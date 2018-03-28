Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

İzmir'e milli gurur

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () A Milli Takımı'nın yenilenerek gençleşen kadrosunda yer alan İzmir patentli Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu ile Çağlar Söyüncü, Karadağ'la oynanan ve 2-2 sonuçlanan son hazırlık maçında yıldız gibi parladılar.  İzmir'de...

İzmir'e milli gurur

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

A Milli Takımı'nın yenilenerek gençleşen kadrosunda yer alan İzmir patentli Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu ile Çağlar Söyüncü, Karadağ'la oynanan ve 2-2 sonuçlanan son hazırlık maçında yıldız gibi parladılar. 
İzmir'de profesyonel olan 3 futbolcu Karadağ maçında ilk 11'de forma giydi. Altay altyapısında yetişip önce 2011'de Kayserispor, ardından Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili ekibin bankoları arasına giren 24 yaşındaki orta saha Okay, ay-yıldızlı formayla ilk golünü Karadağ'a attı. Kariyerinde 10'uncu kez A Milli Takımı'nda oynayıp golle tanışan futbolcu, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı iki gençten Cengiz, maçta ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren isim oldu. Altınordu'dan önce Medipol Başakşehir, ardından da sezon başında Roma'ya transfer olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan İtalyan devinde şimdiden golleriyle yıldızlaşan 20 yaşındaki Cengiz, İzmir'in göğsünü A Milli Takımı'nda da bir kez daha kabarttı. 
İzmir temsilcisinden 2 sezon önce Alman ekibi Freiburg'un yolunu tutan stoper Çağlar da kariyerinin 13'üncü milli sınavında etkili bir performans ortaya koyarak alkış aldı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314