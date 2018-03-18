İzmir'e cimnastikte çifte gurur

İZMİR, ()

İzmir'in Milli cimnastikçileri Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndan iki madalya çıkararak ülkemize gurur yaşattı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılarak Cumhuriyet tarihinde erkeklerde bir ilki başaran Ferhat, Bakü'de paralel barda bronz madalya kazanırken, Dünya 5'inciliği bulunan İbrahim, halka aletinde gümüş madalya elde etti. Kürsüye çıkmayı başaran iki sporcumuzdan Ferhat, "Yılın ilk uluslararası şampiyonasında paralelde üçüncü olup bronz madalya kazandım. Kalbi benimle birlikte atan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İkincilik elde eden İbrahim ise dizinden yaşadığı sakatlığın ardından heyecanlı ve eğlenceli bir yarışma geçirdiğini ifade ederek, "Bu atmosferi özlemişim. Dizimdeki sakatlıktan dolayı bu yarışmaya hazır olamayacaktım ama zaman beni buralara getirdi. Antrenörüm Yılmaz Göktekin'e bana her zaman inandığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda takım olarak daha büyük hedeflerimiz var. Tam olarak eski performansımda olmasam da daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Ferhat Arıcan arkadaşımı da tebrik ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajı yayınladı.

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