İzmir derbisinde gözler teknik adamlarda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi öncesi gözler, iki kulübün İzmirli teknik adamları Hüseyin Eroğlu ve Sait Karafırtınalar'a çevrildi. Bir dönem Bucaspor'da Sait Karafırtınalar'ın yardımcısı olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile şimdi Altay'ı çalıştıran Karafırtınalar, 8. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik patronun şimdiye kadar rakip oluduğu 7 müsabakada Eroğlu sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı. Karafırtınalar 1 kez zafer kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Hüseyin Eroğlu, bu maçların tümünde Altınordu'nun başında yer alırken, Sait Karafırtınalar ise eski dostuna karşı Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor ve Boluspor takımlarını saha kenarından yönetti.

İki teknik adam ilk kez 2014-15 sezonunda Bucaspor-Altınordu maçında kozlarını paylaştı. İzmir derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi. Eroğlu ve Karafırtınalar'ın yolları bir sezon sonra tekrar kesişti. Altınordu 2015-16'da evinde Karafırtınalar'ın başında olduğu Kayseri Erciyesspor'u 4-2 mağlup etti. 2016-17'de Sait Karafırtınalar bu kez Manisaspor'un teknik direktörü olarak Eroğlu'na 2 kez rakip oldu. İzmir'deki Ege derbisi 1-1 sona ererken, Manisa'da oynanan maçı Altınordu 2-0 kazandı. Altınordu, geçen sezon Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'u deplasmanda 2-1 yendi, İzmir'de ise Boluspor rakibini 5-1 mağlup etti. Bu farklı galibiyet Sait Karafırtınalar'ın ilk ve tek zaferi oldu. Bu sezon ise ilk yarıda Bolu'da oynanan maç 1-1 bitti. Karafırtınalar, bu kez Altay'ın başında Eroğlu'na rakip olacak.

ALTAY TAM KADRO, ALTINORDU'DA 2 EKSİK

İzmir derbisi öncesi Altay'da geçen hafta hafif sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Hollandalı sol kanat Kappel ve Belaruslu sağ kanat Putsila iyileşerek takımla çalışmalara başladı Altınordu'da stoper Hasan'ın cezası sona ererken, tedavisi devam eden stoper Sinan ve forvet Serdar forma giyemeyecek.

ALTAY TARAFTARI KALE ARKASINA

Bornova Stadı'nda oynanacak derbide Altay taraftarları kale arkası tribününde yer alacak. Altınordu taraftarı ise numaralı tribünden takımlarını destekleyecek. Kırmızı-lacivertli minik taraftarlar ise maraton tribünündeki yerlerini alacak. Siyah-beyazlı taraftarlara stadyumun yüzde 5 kapasitesi oranında kendilerine ayrılan 485 kişilik kontenjanı biletlerin satışa çıkmasıyla kısa sürede doldurdu. Biletler VIP 70, numaralı tribün 20, kale arkası 15 TL'den satışa çıktı.

ALTINORDU'DAN BENCİFA ZİYARETİ

Altınordu, özkaynak sistemini tanıtmak ve karşılıklı işbirliği konularını görüşmek üzere Portekiz'in ünlü kulübü Benfica'yı ziyaret etti. İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, Akademi İdari Direktörü Halit Eroğlu ve Dış Etkinlikler Yönetmeni Murat Korkmaz'dan oluşan heyeti, Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves kabul etti. U12 İzmir Cup için Altınordu'yu tebrik eden Alves, "Altınordu sistemini daha yakından tanımak memnuniyet verici" dedi. Barış Orhunbilge, Alves'e Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira için hazırlanan Altınordu forması hediye ederken, Benfica da Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın isminin yazılı olduğu bir forma verdi.

ALTAY TV AÇILDI

Altay Spor Kulübü resmi yayın organı Altay TV'nin resmi açılışı Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun katıldığı törenle gerçekleştirildi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kurulan stüdyolarda YouTube üzerinden test yayınları devam eden Altay TV'nin açılış törenine yönetimden Levent Doğanoğlu, Sportif Direktör Özden Töraydın, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler katıldı. Altay'ın sportif alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da etkin olması için gerekli hamleleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, medya-iletişim ekibiyle pasta keserek açılışı gerçekleştirdi. Ekmekçioğlu, "Çağın gerekliliklerini yerine getiren gerçek bir spor kulübü kimliğini yaratmak için gayret içindeyiz" dedi.

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