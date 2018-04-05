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İzmir derbisinde eski dostlar rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay ve kümede kalma savaşındaki Karşıyaka'nın pazar günü karşılaşacağı İzmir derbisinde eski dost olan iki takımın teknik patronları bu kez birbirlerine...

İzmir derbisinde eski dostlar rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay ve kümede kalma savaşındaki Karşıyaka'nın pazar günü karşılaşacağı İzmir derbisinde eski dost olan iki takımın teknik patronları bu kez birbirlerine rakip olacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, futbolculuk döneminde Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'le takım arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben 1994-95 sezonunda Galatasaray'dan kiralık olarak Denizlispor'a transfer olmuştum. Yakın arkadaşım olan İsmet o zamanlar takımın genç futbolcularından biriydi. Bu hafta derbinin centilmence geçmesini diliyorum. Rakibimize saygı duyuyoruz. İzmir için önemli bir derbi. Hedeflerimiz farklı ancak amacımız aynı. Kazanmak istiyoruz" dedi.
Altay'ı geçen sezon 3. Lig'deki Play-Off müsabakalarında Karşıyakalı taraftarların desteklemesiyle iki kulüp arasında yakınlaşma gerçekleştiğini ifade eden Cihat Arslan, "Dostluğun sürmesini temenni ediyoruz. Geçen hafta Nazilli Belediyespor karşısındaki iyi performansı sürdürme niyetindeyiz" diye konuştu.
Cihat Arslan'ın çok değer verdiği bir meslektaşı olduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Taşdemir ise, "Cihat hoca ile birlikte futbol oynamak çok keyifliydi. Kendisini çok başarılı buluyorum. Cihat Arslan, futbol camiasında çok sevdiğim ve saydığım teknik direktörlerden bir tanesi" yorumu yaptı. Derbinin zorlu geçeceğini söyleyen İsmet Taşdemir, "Hedefe gitmek için bu engeli de aşma derdindeyiz" şeklinde konuştu.
ALTAY'DA İKİ EKSİK KARŞIYAKA TAM KADRO
ALTAY'ın kadrosunda pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak derbi öncesi 2 eksik bulunurken, Kaf-Kaf hazırlıklarını tam kadroyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle geçen hafta Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fatih, derbide de 18'de olmayacak. Sarı kart cezalısı ön libero Ferhat da takımdaki yerini alamayacak. Yeşil-kırmızılılarda ise Nazilli maçında hafif sakatlık geçiren forvet Hakan ve sağ bek Abdülhamit iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

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