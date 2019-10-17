İzmir derbisi ilklere sahne olacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

TFF 1. Lig'de pazar günü oynanacak Altınordu-Altay derbisinde iki takımdan da bazı futbolcular ilk kez iki köklü kulüp arasındaki tarihi rekabette boy gösterecek. Ev sahibi konumundaki Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren ancak bu yıl eldivenleri devralan kaleci Erhan, kırmızı-lacivertli formayla futbola başladığı Altay'a karşı ilk maçına çıkacak. Erhan, daha önce 2017-18 sezonunda Karşıyaka'da görev yaparken Altay derbisinde forma giymişti. Rakip forvetlere gol izni vermemeye çalışacak Erhan'ın yanı sıra altyapıdan yetişen stoper Ravil ve forvet Fatih ile bu sezon takıma katılan sol bek Ufuk, kanat oyuncusu Ersel, golcü Yasin gibi isimlerin ilk defa derbi heyecanı yaşaması bekleniyor.

Altay'da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak. Geçen sezonki Altınordu derbilerinin birinde yedek soyunan, diğerinde ise kadroda yer bulamayan Emre, bu yıl son maçlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. Siyah-beyazlılarda Emre'nin yanı sıra sezon başında transfer edilen stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Yılmaz ve kanat oyuncusu Leandrinho gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor. Altaylı Deniz, 2017-18 sezonunda formasını giydiği Altınordu'ya bu kez rakip olacak. Altınordu'nun ev sahipliğindeki İzmir derbisinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın maraton tribünü Altay taraftarına tahsis edilmişti.