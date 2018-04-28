İzmir'den, Nusaybin Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı'na forma

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()

Liman İş Sendikası İzmir Şubesi, Nusaybin Gençlik Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı'na 2 takım forma hediye etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen Liman İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan, Nusaybin Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Ata Sevinç ve Nusaybin Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Şahin Mertoğlu ile birlikte Nusaybin Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Daha sonra Şehir Stadyumu'na gelen Liman İş İzmir Şube Başkanı Akdoğan ve beraberindekiler, bayan futbol takımı sporcularıyla bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilk defa geldiğini belirten Liman İş İzmir Şube Başkanı Akdoğan, "Bölgenin futbolla, özelikle bayan futbolu ile anılması bizi çok mutlu ediyor. Nusaybin'de böyle bir takım olduğunu bilmiyorduk, duymamıştık. Buraya bundan sonra turizm için de gelmeyi düşünüyoruz. Buranın tanıtılmasını istiyoruz. Buralar terörle anıldığı için batıdaki insanların çekinceleri var. Biz geldik, yerinde gördük. Hiç bir çekince yok" dedi.

Liman İş İzmir Şube Başkanı Akdoğan ve Eski Nusaybin Demir Spor Kulübü Başkanı Sevinç daha sonra bayan futbol takımına formaları hediye etti.

İzmir'den yapılan ziyareti çok anlamlı bulduğunu kaydeden Nusaybin Gençlik Spor Kulübü Başkanı Habip Akdeniz ise, Liman İş Genel Başkanı Avcı, İzmir Şube Başkanı Akdoğan ve Sevinç'e teşekkürlerini sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Liman İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan'un konuşması,

- Futbolcuların yeni formlarıyla poz vermesi

- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI