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İzmir'de umuda koşu

İZMİR, () OMURULİK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yarın...

İzmir'de umuda koşu

İZMİR, ()

OMURULİK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yarın üst üste üçüncü kez İzmir'de yapılacak.
Dünyada 12 ülkede aynı anda başlayacak koşunun startı İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'ndan saat 14.00'te verilecek. Yarış Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Foça yönüne doğru devam edecek. Katılımcılar, yarışın başlangıcından yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak yakalama aracını kullanan şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı'ya yakalanmamaya çalışacak. Yakalama aracının yanından geçtiği koşucular için yarış sona erecek. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen koşuda tekerlekli sandalye kategorisindeki yarışçılar kendilerini itecek ve çekecek kişilerin yardımıyla kilometreleri kat edecek. Etkinlikte aralarında motosiklet yarışçıları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, milli atlet Ahmet Arslan, ünlü şarkıcı Mirkelam, ünlü oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi isimlerin de bulunduğu binlerce kişi birlikte koşacak. Yarış güzergahında yollar kademeli olarak kapatılacak. Geçen yıl dünya genelinde rekor katılımla toplamda 155 bini aşkın kayıtlı koşucuya ulaşılan yarışta ilk dört yılda alınan kayıtlar ve bağışlarla 20.6 milyon Euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılıyor.

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