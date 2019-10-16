İzmir'de TSYD voleybol şöleni başlıyor
İZMİR, () - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Erkekler kategorisinde düzenlenen turnuvada Efeler Ligi'nin...
İZMİR, () -
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Erkekler kategorisinde düzenlenen turnuvada Efeler Ligi'nin iddialı takımları Arkasspor, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi en ciddi provada boy gösterecek.
Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde saat 14.00'te Galatasaray-Bursa BŞB, 16.00'da Arkasspor-İstanbul BŞB karşı karşıya gelecek. Cuma günü İstanbul BŞB-Galatasaray, Bursa BŞB-Arkasspor, cumartesi günü Arkasspor-Galatasaray, Bursa BŞB-İstanbul BŞB maçları oynanacak. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, "Tüm İzmirli sporseverleri salona bekliyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2