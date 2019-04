İzmir'de stat tartışması tekrar alevlendi

İZMİR, ()

YILLARDIR yeni stadyum tartışmalarının yaşandığı İzmir'de Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın inşaatları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Atila Sertel'in eleştirilerine Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sert tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Sertel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle; Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarına ilişkin soru önergesi verdi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Eylül 2017'de temelleri atılan ve ilk etapta Şubat 2019'da tamamlanması planlanan Alsancak ve Göztepe Stadı'nın hizmete giriş tarihini soran Sertel, verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirtti. AK Parti Milletvekili Kaya ise stat inşaatlarının engellere rağmen sürdüğünü belirtirken Sertel'in açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu vurgulayıp, "Statlarının yapımını engellemek için her türlü itirazı yap, yaptır, her türlü davayı aç, açtır sonra, 'Bu inşaatlar ne durumda' diye sor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Başbakan ve İzmir Milletvekili olarak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka Stadı'nın temelini atan Binali Yıldırım'ın o tarihte yaptığı konuşmada, "İzmir milletvekili seçildiğim zaman 35 proje sözü vermiştik. Peki İzmirli takip ediyor değil mi?" dediğini anımsatarak, "Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı bitti. Sonrasında seçildiği TBMM Başkanlığı görevi de kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak o da olmadı. Binali Bey'in bütün görevleri bitti ancak İzmir Milletvekilliği devam ediyor. Sayın Binali Yıldırım'dan iktidar partisinin ve İzmir'in milletvekili olarak temelini attığı statların Şubat 2019'da açılacağına ilişkin verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Şubat, mart, nisan geride kaldı ancak İzmir'in statları hala açılmadı. İzmirliler verilen sözü takip eder, tutulmayan sözleri de unutmaz. Sayın Yıldırım, İzmir Milletvekili olarak verdiği sözün takipçisi olmalı ve kulüplerimizin heyecanla beklediği statların bir an önce hizmete girmesi için çaba göstermelidir. Muhalefet milletvekilleri olarak biz de elimizden gelen her türlü katkıyı koymaya hazırız" açıklamasını yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Milletvekili Atilla Sertel'in soru ve açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu dile getirdi. Kaya, "Bu kadarına pes diyorum. Göztepe, Alsancak ve Karşıyaka Stadı'nın yapımını engellemek için her türlü itirazı yap, yaptır, her türlü davayı aç, açtır sonra, 'Bu inşaatlar ne durumda' de. Gerçekten ayıp! Göztepe Stadımızın devam eden inşaat çalışmalarını gün gün, hem biz, hem Göztepe yönetimimiz, hem de taraftarlarımız anlık olarak paylaşıyor. Ama siz sanırım Göztepemizin aynı Süper Lig'e çıkış sürecinde olduğu gibi başka şehirleri ve başka şehir takımlarını takip ediyorsunuz. Unutmayın bu stadı CHP'yi yöneten istemezükçü anlayışa rağmen, inatla mücadele ederek, Göztepe camiamızın isteği doğrultusunda buraya yaptık ve inşa etmeye devam ediyoruz. Göztepe Gürsel Aksel Yaşam Merkezi, 7 gün 24 saat İzmirli hemşehrilerimize hizmet edecektir ve Türkiye'de stat konseptine yeni bir anlayış getiren bir proje olarak ortaya konulmuştur" dedi.

Mahmut Atilla Kaya, açıklamasında, "Proje, ilk andan itibaren, bizzat Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kontrol ve himayelerinde, Göztepe Başkanımız Sayın Mehmet Sepil ile koordineli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Stat inşaatımız hızla devam etmekte olup, yapımı ve açılışına dair planladığımız süreç, Göztepe yönetimimizle birlikte yürütülmektedir. Sürece katkı koymak istediğinizi ifade etmişsiniz. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. O zaman sizden yıllardır beklentimiz belli. İstemezükçülükten vazgeçin. İzmirimizin yıllardır ihtiyacı olan bu büyük projelere, siyasi saiklerle itiraz etmeyin, günlük siyasete kurban ederek dava açmayın, açtırmayın. İzmirimize daha fazla zaman kaybettirmeyin. Bir şeyler yapma konusunda samimi iseniz, İzmir'e hiçbir şey kazandırmayan bu ucuz siyasi anlayıştan vazgeçip, hafta sonu Antalyaspor maçında tribünde yerinizi alın. Bekleriz" ifadelerini kullandı. Stat inşaatında tribünlerin ardından çatı yapımına geçilen Göztepe, sosyal medyada inşaatın son halini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndan görüntü