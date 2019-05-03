İzmir'de siyasetin gündemi yine statlar

İZMİR, ()

İZMİR'de yapımı süren Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı ile yıllardır yapımı konuşulan Karşıyaka Stadı konusunda tartışmalar sürüyor. Hafta içinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın açıklamalarıyla tekrar başlayan stat tartışmalarına AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da dahil oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı süren ve yapılması planlanan statlar konusuna CHP'li belediyelerin zorluk çıkardığını söylerken, "2014'ten beri bizim yaşadıklarımızı anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, yapmaları gerekenler olup da bir şey yapmayanlar siyaset üretmesin. Gölge olmasınlar başka ihsan da biz istemiyoruz" dedi.

20 yıldır yapımı, 10 yıldır da yer, ihale, imar, inşaat tartışmaları süren Karşıyaka Stadı'nın eski İlçe Stadı'nın yerine yapılmasına destek verdiğini açıklayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, stat konusunda Hamza Dağ'a yanıt verdi. Tugay, Dağ'ın, "Gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz" açıklamasına, "Biz bugün polemiğin değil, çözümün peşindeyiz. Gölge etmiyor, stadımızın yapılmasını bekliyoruz. Buyurun yapın" dedi.

Daha önce kazık çakma imalatları gerçekleştirilen Karşıyaka Stadı'nın ikmal ihalesini yapması gereken kurumun Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirten Tugay, belediyenin engel olduğu yönünde algı yaratılmak istendiğini söyledi. Karşıyakalıların üç soruya yanıt beklediklerini belirten Tugay, "Sözü uzatmak gereksizdir ve yanıt bekleyen sorular gayet nettir. Stat yapılacak mı? Ne zaman inşaata başlanacak? Stada başlamak için bizden yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Bu sorulara net yanıtlar verdiğiniz gün, samimiyetinize inanacağız" açıklamasını yaptı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ise Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Stadı konusunda farklı bir platformda yaptığı, "Hükümet kanadında isteksizlik var" ve "Bahane öne sürüyorlar" açıklamalarını talihsizlik olarak belirtti. Bu açıklamanın taze bir başkana yakışmadığını belirten Çiftçioğlu, "1 ay önce mazbatasını alarak göreve başlamış bir belediye başkanının hiçbir AK Partili yönetici ile görüşme gerçekleştirmeden, stat konusu ile alakalı tarafımızla toplantı yapmadan, hiçbir kamu kurumu yetkilisinden brifing almadan bu açıklamayı neye dayanarak yaptığını ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nü siyaset üstü tutma noktasında Tugay ile aynı paydada buluştuklarını hatırlatan Çiftçioğlu, başkanın bu çıkışının işler yolunda giderken yapmış olmasını kulüp üzerinden kendisine siyasi bir pay çıkarmaya yönelik adım olarak üzülerek gördüklerini belirtti. Stadın hükümet tarafından her şekilde yapılacağını belirten Çiftçioğlu, "Yeter ki selefi gibi engel çıkarmasın" diye konuştu.