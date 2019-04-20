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İzmir'de şehitler adına yarış

İZMİR, () İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) anlamlı bir yarışa ev sahipliği yapacak. Yarın düzenlenecek İMOK Mahalli Tırmanma Yarışı'nda İzmir Şehit Aileleri Derneği'ne destek vermek için yarışı en iyi zamanda tamamlayan...

İzmir'de şehitler adına yarış

İZMİR, ()

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) anlamlı bir yarışa ev sahipliği yapacak. Yarın düzenlenecek İMOK Mahalli Tırmanma Yarışı'nda İzmir Şehit Aileleri Derneği'ne destek vermek için yarışı en iyi zamanda tamamlayan pilota İzmir Şehit Aileleri Özel Kupası verilecek. Şehitler anısına organize edilecek anlamlı tırmanma yarışına 27 araç katılacak. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa gibi şehirlerden de yarışmacıların katılacağı İMOK Mahalli Tırmanma Yarışı, Bornova Garnizon Şehitliği'nden Kayadibi Mahallesi'ne çıkan 5.2 kilometrelik asfalt parkurda düzenlenecek. 
Organizasyon, Bornova Garnizon Şehitliği'nde pazar günü saat 12.00'de şehit yakınlarının da katılımıyla anma ve saygı töreniyle başlayacak. Saat 12.30'da ise İMOK Mahalli Tırmanma Yarışı'nın startı verilecek. Yarışa tüm otomobil sporları tutkunlarını davet eden İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İzmir Şehit Aileleri Derneği'ne manevi destek vermek için anlamlı bir yarış düzenledik. Hem şehitlerimizi anacağız hem de heyecan dolu anlara tanık olacağız. Tüm otomobil sporları tutkunlarını yarışlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

 

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