İzmir'de plaj voleybolu şöleni başlıyor

İzmir'in ilk kez ev sahipliği yapacağı üç günlük Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası yarın Bostanlı'daki plaj voleybolu sahasında başlayacak. BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan toplam 28 takım ve 56 milli voleybolcu yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Voleybol İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu ile sporcular, Bostanlı'daki bir kafede düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıya, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu'nun da aralarında olduğu 40'a yakın gazeteci katıldı. "Burası İzmir ve burası hepimizin evi" vurgusu yapan Kulüp Başkanı Odaman, "Bu hafta sonu evimizde şenlik düzenliyoruz. Bu müthiş duyguyu, bizimle birlikte yaşamanızı, bu sevincimize ortak olmanızı diliyoruz" dedi.

Spor Dairesi Başkanı Orhunbilge ise "İzmir’i bir yandan spor organizasyonları kenti yaparken, diğer yandan kentin tesis altyapısını da oluşturacağız" diye konuştu.

