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İzmir'de örnek kampanya

İZMİR () - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir Ticaret Odası ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasının startı 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası'nda...

İzmir'de örnek kampanya

İZMİR () - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir Ticaret Odası ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasının startı 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası'nda verildi. "Kan ver, hayat ver" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda dün oynanan finaller öncesi yapılan tanıtımına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İZVAK Başkanı Ali Erten, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Tire 1922 Başkanı Mutlu Sarayköylü ve Başkan Vekili Faik Sarayköylü katıldı. Taraftarları kan bağışı yapmaya teşvik edecek kampanya çerçevesinde bu sezon İzmir'deki futbol maçlarına gelecek bağış aracı ile kan bağışı toplanacak. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, kampanyanın önemine dikkat çekerken 46'ncı Folkart Ege Kupası'na destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

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