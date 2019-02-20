Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

İzmir'de mini Şampiyonlar Ligi

İZMİR, () ALTINORDU'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, bir kez daha dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak. İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio, İspanya'dan Valencia,...

İzmir'de mini Şampiyonlar Ligi

İZMİR, ()

ALTINORDU'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, bir kez daha dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak. İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio, İspanya'dan Valencia, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Southampton, Chelsea, Leicester City ve Manchester City, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İskoçya'dan Celtic ve Glasgow Rangers, Almanya'dan Hamburg, Fransa'dan Monaco, Montpellier ve Marsilya, Portekiz'den Porto, Rusya'dan ise Zenit ve Krasnodar gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri İzmir'de buluşacak.
Turnuvada toplam 24 farklı ülkeden 72 U12 takımı mücadele edecek. Katılımları kesinleşen 50 Avrupa ekibi Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda boy gösterecek. İzmir Cup'ta ülkemizden ise 22 takım yer alacak. Altınordu'nun yanı sıra Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve İzmirspor'un da yer alacağı turnuvada Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Kayserispor, Akhisarspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor, 3 gün boyunca kupa mücadelesi verecek. Turnuvada toplamda 1500'ün üzerinde çocuk futbol coşkusu yaşayacak. Geçen yıl organizasyonun açılışına eski ünlü futbolcu Alex katılmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328