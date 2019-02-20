İzmir'de mini Şampiyonlar Ligi

İZMİR, ()

ALTINORDU'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, bir kez daha dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak. İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio, İspanya'dan Valencia, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Southampton, Chelsea, Leicester City ve Manchester City, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İskoçya'dan Celtic ve Glasgow Rangers, Almanya'dan Hamburg, Fransa'dan Monaco, Montpellier ve Marsilya, Portekiz'den Porto, Rusya'dan ise Zenit ve Krasnodar gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri İzmir'de buluşacak.

Turnuvada toplam 24 farklı ülkeden 72 U12 takımı mücadele edecek. Katılımları kesinleşen 50 Avrupa ekibi Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda boy gösterecek. İzmir Cup'ta ülkemizden ise 22 takım yer alacak. Altınordu'nun yanı sıra Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve İzmirspor'un da yer alacağı turnuvada Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Kayserispor, Akhisarspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor, 3 gün boyunca kupa mücadelesi verecek. Turnuvada toplamda 1500'ün üzerinde çocuk futbol coşkusu yaşayacak. Geçen yıl organizasyonun açılışına eski ünlü futbolcu Alex katılmıştı.

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