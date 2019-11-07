İzmir'de milli coşku
İZMİR, () - A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda son dünya ikincisi Hollanda'yı İzmir'de konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki grup maçı saat 19.00'da başlayacak....
İZMİR, () -
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda son dünya ikincisi Hollanda'yı İzmir'de konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki grup maçı saat 19.00'da başlayacak. Ücretsiz olacak karşılaşma için saat 17.30'da Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan araçlar kaldıracak. Hollanda, bu yıl Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 7 Temmuz'da oynanan finalinde ABD'ye 2-0 yenilip ikincilik elde etti.
Gruptaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 mağlup olan A Milliler, ikinci karşılaşmada Hollanda'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Üçüncü maçta Estonya ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak ilk puanını alan ay-yıldızlı millilerimiz, son sınavda ise Kocaeli'de Slovenya'ya 6-1 yenildi. A Milli Takım, grupta 4 maçta 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Hollanda sınavından sonra pazartesi günü yine İzmir'de Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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