İzmir'de kadınlar baskette kupada final günü

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Bellona Abdullah Gül Üniversitesi'yle Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak.

Bornova Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak finali TRT Spor ekranlara getirecek. Dev rakiplerini geçerek ilk kez kupada finale çıkma başarısı gösteren iki ekipten Bellona AGÜ, çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 65-54, yarı finalde Fenerbahçe'yi 71-69 mağlup etti. Yakın Doğu ise Galatasaray'ı 78-62, Beşiktaş'ı ise 75-66'lık skorlarla geçerek finalist oldu.