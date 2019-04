İzmir'de iyilik koşusuna geri sayım

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

İZMİR, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings For Life World Run koşusuna bu yıl üst üste 4. kez ev sahipliği yapacak. Wings for Life World Run katılım ücretlerinin yüzde 100'ü doğrudan Wings for Life Vakfı'na aktarılacak. "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda düzenlenecek yarışın Türkiye ayağının startı Kültürkpark Lozan Kapısı'ndan pazar günü saat 14.00'te verilecek. Starttan 30 dakika sonra düşük bir hızla harekete geçecek yakalama aracına yakalanan koşucular için yarış sona erecek. Etkinliğe tekerlekli sandalye ile katılacak yarışmacılara, diğer yarışmacılar iterek ya da çekerek yardımcı olacak.

Yarışta sırasıyla Liman, Altınyol, Karşıyaka, Mavişehir bölgelerinden geçerek Menemen istikametine doğru 100 kilometrelik bir koşu parkuru koşucuları bekleyecek. Şehir trafiğinin sorunsuz açılması için yarışı kaybedenler servis noktalarından etkinlik alınına geri götürülecek ve burada gerçekleşecek kutlamalarda yer alacak. İzmir Kültürpark'tan başlayarak Karşıyaka'ya kadar olan yollar saat 12:00 itibarıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Tüm parkur boyunca belirlenmiş noktalarda acil müdahale ekipleri ve ambulanslar yer alacak. Koşuya katılamayanlar da mobil uygulama kullanarak bağış yapabilecek. İzmir'de geçen yıl 8 bin kişinin katıldığı koşuda 2014'ten beri dünya çapında 350 binin üzerinde bağışçıdan 20.6 milyon Euro kaynak elde edildi.

FOTOĞRAFLI