İzmir'de futbol sezonu yine TSYD Kupası'yla açılacak

İZMİR, ()

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği, bölgenin en köklü spor organizasyonu olan TSYD Ege Kupası, Folkart'ın sponsorluğunda bu yıl 46'ncı kez yapılacak.

Tire Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle 1-5 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilecek turnuvada Ege'nin 4 köklü kulübü, yeni sezon öncesi son ve en ciddi provaya çıkıp kupa mücadelesi verecek. UEFA standartlarında 60 milyon TL maliyetle inşa edilip geçen yıl hizmete giren 15 bin kişilik modern Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda yapılacak kupaya İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig temsilcileri Altay, Altınordu, TFF 2'nci Lig'deki İzmir ekibi Menemen Belediyespor ve kupanın son şampiyonu Balıkesirspor katılacak.

TSYD Ege Kupası, 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Takımlar bir yandan sezon öncesi kendilerini son kez test ederken, bir yandan da geleneksel nitelikteki turnuvada final oynayıp, müzelerine bu anlamlı kupayı götürebilmek için mücadele verecek. Eleme maçlarını kazanan takımlar 5 Ağustos Pazar günü yapılacak final maçında karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekipler de aynı gün finalden önce üçüncülük için oynayacak. Maçların berabere bitmesi halinde uzatma bölümü oynanmadan doğrudan seri penaltı atışlarıyla 46'ncı kupayı kazanan takım belirlenecek. Turnuva programı şöyle:

1 Ağustos Çarşamba:

19.30 Altınordu-Menemen Belediyespor

3 Ağustos Cuma:

19.30 Altay-Balıkesirspor

5 Ağustos Pazar:

18.45 3'üncülük karşılaşması

21.15 Final mücadelesi

