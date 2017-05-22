İzmir'de Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu kutlandı

İZMİRLİLER, THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Vatandaşlar, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından geç saatlere kadar eğlendi.İzmirliler, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin maçı 80-64 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının ardından meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Gündoğdu Meydanı'nda takımlarının marşlarını söyleyen yaklaşık 500 kişilik taraftar gurubu, ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giderek burada da kutlamalara devam etti. Polisin çevrdede güvenlik önlemi aldığı kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Taraftarlar kutlamaların ardından olaysız dağıldı.

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