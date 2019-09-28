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İzmir'de derbi heyecanı
İZMİR, () - SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için Alsancak Kordon'daki kafeteryalara akın etti. Maç yayını yapan kafeteryalar,...
SPOR 28.09.2019, 21:56
İZMİR, () - SÜPER Lig'de Türkiye'yi ekrana kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İzmir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Binlerce taraftar, derbiyi izlemek için Alsancak Kordon'daki kafeteryalara akın etti. Maç yayını yapan kafeteryalar, derbi saatinde tıklım tıklım doldu. Taraftarlar, ekran başında 90 dakikada boyunca heyecanla mücadeleyi izlediler. Takımlarının girdiği pozisyonları coşkulu bir şekilde izleyen taraftarlar arasında taşkınlık yaşanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Galatasaray-Fenerbahçe izleyen İzmirli taraftarlardan görüntü
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|5
|5
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|5
|5
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|O
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|6
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|5
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|6
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|5
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|5
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|9
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|6
|9
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|5
|8
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|5
|7
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|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
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|6
|6
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|5
|4
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|5
|4
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|6
|2
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|5
|2
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|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
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|7
|11
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|7
|9
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|8
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|7
|7
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|7
|7
|15. Everton
|7
|7
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|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
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|7
|5
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|6
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|14
|3. Barcelona
|7
|13
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|6
|13
|5. Atletico Madrid
|6
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|7
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|7
|11
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|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
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|7
|8
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|7
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|6
|6
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|6
|5
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|6
|5
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|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
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|7
|2