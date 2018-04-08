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İzmir Cup'ta Beşiktaş krizi çıktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - ALTINORDU'nun 21 ülkeden 56 kulübün katılımıyla bu yıl 5'inci kez düzenlediği U12 İzmir Cup'a dün yaşanan Beşiktaş krizi damga vurdu. Turnuvanın ikinci gününde oynanan Athletic Bilbao-Beşiktaş maçı...

İzmir Cup'ta Beşiktaş krizi çıktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - ALTINORDU'nun 21 ülkeden 56 kulübün katılımıyla bu yıl 5'inci kez düzenlediği U12 İzmir Cup'a dün yaşanan Beşiktaş krizi damga vurdu. Turnuvanın ikinci gününde oynanan Athletic Bilbao-Beşiktaş maçı sonrası Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, siyah-beyazlı takımda forma giyen 4 futbolcunun yaşıtlarına göre fiziksel açıdan üstün olmaları nedeniyle oynatılmamalarını şart koştu. Özkan'ın iddiaya göre, "Turnuvayı biz düzenliyoruz, bizim dediğimiz olur" ifadesi üzerine Beşiktaş turnuvadan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren Beşiktaşlı veliler, Başkan Özkan'ı protesto edip, "Rezalet" şeklinde tempo tutarken, Özkan jandarma eşliğinde velilerin olduğu bölümden uzaklaştırıldı.
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, "Çocukların yaşları tutuyor, oynamaları en doğal hakları. Onları kimsenin üzmeye hakkı yok. Bilbao'yu eledik. Bizim yerimize onları geri aldılar. Beşiktaş'a kimse yaptırım uygulayamaz. Kendi isteğimizle turnuvadan ayrıldık. Alex'i getirip başlama vuruşunu yaptırarak reklam yaparken şimdi her şeye gölge düşürdüler. İyi insan felsefesini destur almış bir kulüp yapıyor bunu" dedi.
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise "Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın" sözleriyle Altınordu'ya tepki gösterdi.
Altınordulu yöneticiler ise turnuvadaki ana hedefin şampiyonluk olmadığını, çocukların yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'tan ve diğer kulüplerden fizikli futbolcu oynatmamaları konusunda ricada bulunduklarını açıkladı.
Kırmızı-lacivertliler, "Turnuvada fizikli bir oyuncuyla ikili mücadele sonrası Steaua Bükreş'ten bir çocuğun kolu çatladı, beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanede müşahede altında tutuldu. Genk ve Sheffield Wednesday fizikli futbolcu oynatmama konusundaki isteklerimizi olumlu karşıladı. Beşiktaş ise bu talebimizi kabul etmeyerek turnuvadan çekildi. Kimseye gidin demedik" ifadelerini kullandı.

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