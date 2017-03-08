İzmir Büyükşehir Belediyespor yeniden Avrupa arenasında

10 Mart Cuma günü saat 15.30'da Yunan ekibi Dodekanises, saat 20.00'de ise Hollanda temsilcisi Only Friends ile karşılaşacak mavi beyazlılar, 11 Mart'ta 11.00'de Alman Wiesbaden'in rakibi olacak. Temsilcimiz grubun son maçında ise aynı gün saat 15.30'da Polonya temsilcisi LTRSN Lodz ile kozlarını paylaşacak.
Antrenör İsmail Kar, "İzmir Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolunda sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da tanınan bir marka. Bu sporun Türkiye'de popüler hale gelmesinde çok önemli bir misyon edindik. Ülkemizi yine başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi. FOTOĞRAFLI