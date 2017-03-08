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İzmir Büyükşehir Belediyespor yeniden Avrupa arenasında

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol takımı, 2 sezonluk aradan sonra Euroleague-3 ile yeniden Avrupa arenasına çıkmaya hazırlanıyor. Tarihinde daha önce 2001-02 sezonunda Andre Vergauwen Cup'ta üçüncülük elde...

İzmir Büyükşehir Belediyespor yeniden Avrupa arenasında
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol takımı, 2 sezonluk aradan sonra Euroleague-3 ile yeniden Avrupa arenasına çıkmaya hazırlanıyor. Tarihinde daha önce 2001-02 sezonunda Andre Vergauwen Cup'ta üçüncülük elde eden İzmir Büyükşehir, 10-12 Mart'ta Hollanda'da düzenlenecek Euroleague-3 karşılaşmalarında bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'da ev sahibi Only Friends'in yanı sıra Wiesbaden (Almanya), Dodekanises (Yunanistan) ve LTRSN Lodz (Polonya) takımlarının yer aldığı A Grubu'nda ilk ikiye girmeye çalışacak.
10 Mart Cuma günü saat 15.30'da Yunan ekibi Dodekanises, saat 20.00'de ise Hollanda temsilcisi Only Friends ile karşılaşacak mavi beyazlılar, 11 Mart'ta 11.00'de Alman Wiesbaden'in rakibi olacak. Temsilcimiz grubun son maçında ise aynı gün saat 15.30'da Polonya temsilcisi LTRSN Lodz ile kozlarını paylaşacak.
Antrenör İsmail Kar, "İzmir Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolunda sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da tanınan bir marka. Bu sporun Türkiye'de popüler hale gelmesinde çok önemli bir misyon edindik. Ülkemizi yine başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi.

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